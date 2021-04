Spośród 12 propozycji na wyzwania do 2040 r. wybieramy po siedem z dwunastu propozycji w czterech kategoriach: dla Dolnego Śląska, Wrocławia, Wałbrzycha i Świdnicy.

Na Dolnym Śląsku jak na razie największe poparcie mają trzy projekty: Koleje Dolnośląskie w całym województwie (wyremontowanie wszystkich przejętych od PKP linii kolejowych), wyeliminowanie smogu (Czyste powietrze, dzięki uchwale antysmogowej obowiązującej w całym regionie) oraz wybudowanie dróg ekspresowych (S5 z Sobótki do Bolkowa, S8 z Wrocławia do Kłodzka, S3 do granicy z Czechami).