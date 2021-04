Plebiscyt Supermiasta i Superregiony 2040. Marta Wosak stawia na promocję liderów aktywizujących różne grupy społeczne i wprowadzenie do szkół zajęć związanych z aktywizacją obywatelską.

Zapraszamy wałbrzyszanki i wałbrzyszan do głosowania na wyzwania, które miasto powinno zrealizować do 2040 r., byśmy mogli uznać, że żyje nam się tu lepiej. Przez ostatnie tygodnie zbieraliśmy Wasze propozycje. W Wałbrzychu zwracaliście uwagę na to, że potrzebne są mieszkania, ożywienie Rynku czy budowanie świadomości historycznej mieszkańców.