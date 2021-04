Agnieszka Dobkiewicz: Na jakie zadanie pan zagłosuje w naszym plebiscycie „Supermiasta”?

Marcin Kuleszo: - Na walkę ze smogiem. Na co dzień, zwłaszcza zimą, w okresie grzewczym, borykamy się z problemem zanieczyszczenia powietrza. Wielu mieszkańców spala w piecach co popadnie, byle posiadało jakakolwiek wartość energetyczną. No i samochodów zrobiło się za dużo. Gruntowna wymiana systemów grzewczych w starych dzielnicach oraz rozwój środków komunikacji miejskiej czy jakieś inne pomysły w tej dziedzinie interesowałyby mnie najbardziej.