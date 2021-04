Zapraszamy świdniczanki i świdniczan do głosowania na wyzwania, które miasto powinno zrealizować do 2040 r., byśmy mogli uznać, że żyje nam się tu lepiej.

Beata Moskal-Słaniewska, prezydentka Świdnicy UM w Świdnicy

W plebiscycie "Wyborczej" spośród propozycji na wyzwania do 2040 r. wybieramy po siedem z 12 w czterech kategoriach: dla Dolnego Śląska, Wrocławia, Wałbrzycha i Świdnicy. Znanych świdniczan poprosiliśmy, by opowiedzieli, który z problemów jest najważniejszy.

Światełko w tunelu

Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy, postawiła na wyzwanie "Wybudowanie obwodnicy. Żeby ruch tranzytowy omijał miasto, co je odkorkuje".

Tłumaczy: - Liczba pojazdów tak znaczne wzrosła, że dziś jest niemal trzykrotnie wyższa niż jeszcze 20 lat temu. Dlatego obecnie wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszary ścisłej miejskiej zabudowy jest wręcz koniecznością.

Opowiada, że Świdnica już od 20 lat stara się o budowę obwodnicy, ale przez długi czas te wysiłki były bezskuteczne.

- Dzisiaj zapaliło się światełko w tunelu - mówi prezydent. - Dzięki dobrej współpracy m.in. z Zarządem Województwa Dolnośląskiego realizujemy pomysł budowy połowy południowej obwodnicy miasta, która skanalizować ma ruch tranzytowy z drogi szybkiego ruchu S8, czyli m.in. obszarów powiatu dzierżoniowskiego czy Kotliny Kłodzkiej.

Wyjaśnia, że powinno to w znacznym stopniu odciążyć Świdnicę od przejazdu m.in. samochodów ciężarowych, które potem kierują się w stronę autostrady A4, by np. dojechać do Niemiec: - Ale także pozwoli pojazdom osobowym na ominięcie miasta.

Świdnica potrzebuje całej obwodnicy

Prezydent przyznaje, że jest to jednak rozwiązanie połowiczne, ponieważ dopiero cała obwodnica rozwiąże problemy miasta.

Moskal-Słaniewska: - Czekamy na decyzję w sprawie budowy wschodniej części obwodnicy, która ostatecznie odciąży skutecznie miasto z niepotrzebnego ruchu pojazdów, który dziś jest bardzo dużym utrapieniem dla mieszkańców i powoduje utrudnienia w ruchu.

Wybudowanie obwodnicy jest też w tej chwili najpopularniejszym wyzwaniem w naszym plebiscycie. Na drugim miejscu znajduje się walka ze smogiem, a na kolejnych: przywrócenie Świdnicy rzeki Bystrzycy oraz lepsza komunikacja z innymi miastami.

Supermiasta 2040. Jak głosować w plebiscycie "Wyborczej"?

>> Spośród 12 propozycji należy wskazać jedną.

>> Głosowanie, który wyłoni najważniejszą siódemkę wyzwań dla miasta, potrwa od dziś do 3 maja.

>> Wyniki plebiscytu poznamy kilka dni później – 7 maja.

