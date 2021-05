Zapraszamy świdniczanki i świdniczan do głosowania na wyzwania, które miasto powinno zrealizować do 2040 r., byśmy mogli uznać, że żyje nam się tu lepiej. Poniżej znajdziecie 12 naszych propozycji, spośród których - głosując w plebiscycie "Wyborczej" - wybierzecie siedem najważniejszych.

Na razie najwięcej głosów uzyskała budowa obwodnicy Świdnicy. Na drugim miejscu znajduje się walka ze smogiem, a na kolejnych: przywrócenie Świdnicy rzeki Bystrzycy oraz lepsza komunikacja z innymi miastami.

Takie same plebiscyty zorganizowaliśmy dla Dolnego Śląska, Wrocławia i Wałbrzycha - tam też możecie głosować.

Żeby nie wyjeżdżali ze Świdnicy

Znanych świdniczan poprosiliśmy, by powiedzieli, co ich zdaniem jest najważniejszym wyzwaniem dla tego miasta w ciągu najbliższych 19 lat. Oni najczęściej wskazują na "Zatrzymanie odpływu młodych. Wyhamowanie wyjazdów, przez które dziś co roku liczba mieszkańców maleje".

Tak samo uważa Joanna Gadzińska, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Świdnicy. - Ludzie wyjeżdżają na studia do dużych ośrodków i po studiach w zdecydowanej większości już tam zostają - tłumaczy.

Podkreśla, że jeszcze kilka-kilkanaście lat temu wyglądało to inaczej: - Wracających do swych rodzimych miejscowości było znacznie więcej, a poza tym studiujących było znacznie mniej niż obecnie. Dziś młodzi mieszkańcy wybierają najczęściej większe miasto, w naszym przypadku to Wrocław, jako miejsce studiów, a po nich już do Świdnicy nie wracają.

Joanna Gadzińska zauważa, że ta wewnątrzkrajowa migracja ma większą skalę niż wyjazdy młodych wykształconych za granicę.

Świdnica - idealne miejsce do życia

Jej zdaniem do zamieszkania w Świdnicy mogą zachęcić atuty tego miasta: - Niższe koszty nieruchomości, niższe koszty życia przy relatywnie dobrej jego jakości, społeczność obywatelska, poczucie wspólnoty. Ale też to, że znamy się, jak to się mówi "po sąsiedzku". Czyli taka ludzka skala miasta.

Podkreśla: - Świdnica to idealne miejsce do życia.

Supermiasta 2040. Jak głosować w plebiscycie "Wyborczej"?

>> Spośród 12 propozycji należy wskazać jedną.

>> Głosowanie, który wyłoni najważniejszą siódemkę wyzwań dla miasta, potrwa od dziś do 3 maja.

>> Wyniki plebiscytu poznamy kilka dni później – 7 maja.

