Zapraszamy świdniczanki i świdniczan do głosowania na wyzwania, które miasto powinno zrealizować do 2040 r., byśmy mogli uznać, że żyje nam się tu lepiej. Poniżej znajdziecie 12 naszych propozycji, spośród których - głosując w plebiscycie "Wyborczej" - wybierzecie siedem najważniejszych.

Na razie najwięcej głosów uzyskała budowa obwodnicy Świdnicy. Na drugim miejscu znajduje się walka ze smogiem, a na kolejnych: przywrócenie Świdnicy rzeki Bystrzycy oraz lepsza komunikacja z innymi miastami.

Takie same plebiscyty zorganizowaliśmy dla Dolnego Śląska, Wrocławia i Wałbrzycha - tam też możecie głosować.

O podpowiedzi poprosiliśmy znanych świdniczan. Oni najczęściej - jak Jan Dzięcielski - wskazują na wyzwanie "Zatrzymanie odpływu młodych. Wyhamowanie wyjazdów, przez które dziś co roku liczba mieszkańców maleje".

Supermiasta 2040. Co zmienić w Świdnicy?

Jan Dzięcielski przypomina, że głównym problemem, z jakim borykają się miasta wielkości Świdnicy, jest problem emigracji mieszkańców do większych ośrodków: - Dlatego należy podjąć działania, by zatrzymać młodych, lub, co jeszcze ważniejsze i trudniejsze, spróbować ich przyciągnąć do naszego miasta.

Jan Dzięcielski, przewodniczący Rady Miejskiej w Świdnicy Fot. Mat. Rady Miejskiej w Świdnicy

Jak to zrobić?

Dzięcielski: - Musimy zapewnić m.in. infrastrukturę, mieszkania, dbać o czyste powietrze, pracę, dobrą edukację, rozrywkę i poczucie bezpieczeństwa. Stwarzać warunki do zakładania rodziny.

Podkreśla, że już teraz Świdnica ma wiele udogodnień, które zapewniają dogodne warunki do życia: - Naszym atutem jest piękne stare miasto, tereny zielone, dogodna infrastruktura, dobra baza mieszkaniowa, zmodernizowane tereny rekreacyjne. Zdajemy sobie sprawę, że dużo pracy przed nami, bo konkurencja jest duża.

Przekonuje jednak: - Mamy atuty, które powinny nie tylko zatrzymać naszych młodych, ale również przyciągnąć nowych.

Żeby Świdnica się nie zestarzała

Jan Dzięcielski tłumaczy, że odpływ młodych ludzi ze Świdnicy wzmocni problemy związane ze starzeniem się społeczeństwa: - Widocznym tego skutkiem będzie realny brak środków finansowych w postaci podatków w kasie miejskiej, a koszty będą stale wzrastać. Taki stan rzeczy może powodować zrzucanie ciężaru opieki nad starszym pokoleniem na organy samorządowe, do czego, na ten moment, nie jesteśmy jeszcze przygotowani, choć widzimy i dostrzegamy ten problem.

Tłumaczy, że rzadkością jest już bowiem model rodziny wielopokoleniowej, w której młodsze pokolenie zajmuje się starszymi członkami rodziny.

Supermiasta 2040. Jak głosować w plebiscycie "Wyborczej"?

>> Spośród 12 propozycji należy wskazać jedną.

>> Głosowanie, które wyłoni najważniejszą siódemkę wyzwań dla miasta, potrwa od dziś do 3 maja.

>> Wyniki plebiscytu poznamy kilka dni później – 7 maja.

