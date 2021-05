Do 3 maja można głosować na jedną z 12 propozycji wałbrzyskich wyzwań do 2040 r. Wyniki poznamy 7 maja.

W mojej ocenie w mieście, wśród mieszkańców panuje takie przekonanie, że w Wałbrzychu trzeba inwestować, modernizować i przebudowywać. Jest powszechne przekonanie, że to, co się dzieje materialnie, fizycznie, jest dobre i powinno być kontynuowane, a może przyspieszane. Oczywiście pojawia się pytanie, za co, w jakiej kolejności i co. I niewątpliwie wałbrzyszan cieszy to, że wygląd miasta się zmienia, że są wyremontowane drogi, że są piękne place, że jest czyściej i tak dalej. I tego ode mnie, i od miasta oczekują.

Mieszkańcy uważają, że sprawa plastiku czy ekologii to są tematy już powiedziałabym opanowane przez nas wszystkich – przez mieszkańców i przez miasto. Robimy to dobrze i trzeba tylko kontynuować takie tematy, jak stop plastik czy walka ze smogiem. Wałbrzyszanie mają w tym względzie takie poczucie, że kontynuujemy to, co zaczęliśmy.

Mało osób jednak artykułuje głośno, bo to jest w jakimś sensie wstydliwe również dla nich i nie mówią tego często publicznie, jak moim zdaniem powinni, że ciągle tematem w tym mieście są godne warunki mieszkaniowe. Tego nie powie ktoś, kto mieszka w przyzwoitym miejscu, ma domek, czy nawet ktoś, kto ma mieszkanie zbudowane przez miasto pół roku czy rok wcześniej, bo on już jest po drugiej stronie, ale tysiące ludzi mieszkają w starych dzielnicach, żyją w warunkach trudnych, czasami mogę to nawet powiedzieć, niegodnych. Ci ludzie tego też nie wyartykułują, bo to jest po prostu przykre dla wielu z nich. I dlatego to o nich trzeba mówić i dla nich trzeba miasto zmieniać.

A więc remontować, budować nowe mieszkania, a przez to także zachęcać ludzi do pozostania, a może przeniesienia się tutaj. Tak działa ten mechanizm. Ekologia, zieleń, kopciuchy, stop plastik, czyli to wszystko, co robimy, już nie jest dla mieszkańców wyzwaniem, bo uważają, że dajemy sobie z tym radę. Potrzeby zmiany dróg, elewacji, mieszkań ciągle są uważane za absolutnie niezbędne w Wałbrzychu, by poprawić jakość życia w tym mieście.

